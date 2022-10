Vzpěrač Polák má dva bronzy z mistrovství Evropy do 23 let

Český vzpěrač František Polák vybojoval dvě bronzové medaile na mistrovství Evropy v kategorii do 23 let. V albánském městě Durrës skončil jednadvacetiletý talent z Horní Suché třetí ve dvojboji a trhu ve váze do 61 kilogramů. Ziskem dvou cenných kovů navázal na loňský úspěch z juniorského ME v Rovaniemi, kde vybojoval kompletní medailovou sbírku.

Foto: Facebook Ilustrační foto.Foto : Facebook

Tentokrát Polák dostal ve dvojboji nad hlavu 239 kilogramů, lepší byli jen Turek Ramazan Kara (261) a Srb Stevan Vladislavljev (246). V trhu český vzpěrač vzepřel 109, za 130 kg v nadhozu skončil čtvrtý.

