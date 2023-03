Vzrušující, shodli se Češi po prvním tréninku v baseballovém chrámu

Fotogalerie +7

Je to v zásadě moderní obří nafukovací hala. Při vchodu je třeba projít přetlakovou místností, aby se uvnitř nesnížil tlak a střecha se nezačala hroutit. Umělá tráva, precizně zametená antuka a ochozy pro skoro 50 000 diváků. A třebaže je chrám starý už 35 let, dýchlo na české reprezentanty při vstupu na plochu genius loci slavného místa. V očích hráčů byla vidět zvědavost, překvapení, možná lehká nervozita. „Není to tak velké," dalo se zaslechnout. „No, není to moc vidět," znělo z dalších úst hráčů při pohledu na míč ve vzduchu pod bílou střechou. Nakonec se ale všichni shodli, že mít poprvé v české baseballové historii možnost hrát v Tokyo Dome, je velice vzrušující.

„Po tréninku máme nakonec všichni velmi dobré pocity, hala je skvělá. Nejsme v jednoduché situaci, budeme hrát s týmy, které mají zkušenosti s předchozími čtyřmi ročníky turnaje, ale věříme, že to zvládneme," líčí po prvním tréninku v mekce baseballu kouč Pavel Chadim v tiskové zprávě ČBA.

Na tiskovou konferenci s ním přišly desítky novinářů z Japonska, ale také z USA či media tým MLB. „Není jednoduché dostat hráče v březnu do vrcholné formy, zvlášť na úroveň WBC, ale věřím, že to zvládneme. První zápas s Čínou ukáže, neboť na WBC hrála pětkrát, ale určitě nedáme svou kůži zadarmo," vyhlásil trenér.

Když Chadim seděl v hledišti slavného stadionu v roce 2006 jako divák, vysnil si, že jednou tam Česká republika bude hrát. Teď přiznává, že tomu tehdy sám moc nevěřil. „Opravdu jsem si nemyslel, že se to může stát, ale teď se to děje, teď je to realita. Máme štěstí, zažíváme sen. Mám nepředstavitelně krásný pocit," rozplývá se při pohledu na japonský svatostánek. „Doufám, že tohle českému baseballu pomůže, aby byl tento sport populárnější v Čechách, ale i v Evropě. Jsem moc rád, že máme v týmu Erica Sogarda, který je z nás nejzkušenější a je strašně dobrosrdečný. Je vzorem pro ostatní, je to lídr, to nám tady hodně pomůže," pochvaluje si někdejšího hráče MLB, nyní v českých službách.

Sogard měl sice rok a půl pauzu od zápasů, ale je připraven českému týmu pomoct. Jeho přínosem budou zejména zkušenost, klid a nezměrný optimismus. „Je to vzrušující být tady na japonské půdě v Tokyo Dome s tímto fantastickým týmem na nejlepším turnaji na světě. Jsme ready," usmívá se. „Všichni z kluků si to zaslouží, uvidíte, tento tým překvapí. Věříme si, příprava byla dobrá, připravili jsme se také na umělé osvětlení. Japonský tým je nejlepší na světě, my proti nim budeme hrát. Pořád tomu skoro nemohu uvěřit," hlásí po tréninku. Japonci měli přípravu po českém týmu a na místech pro novináře bylo extrémně těsno.

Ukázat světu, že v České republice se hraje kvalitní baseball, to je cíl nadhazovače Daniela Padyšáka, který hraje v USA. „Je skvělé hrát s týmy na této nejvyšší možné úrovni, jsme připravení a těšíme se maximálně," ujišťuje. "V Regensburgu při kvalifikaci jsme uspěli, ale tady to bude ještě vyšší level. Je to výzva, určitě to bude skvělý zážitek," tuší. Připouští, že tým může být trochu nervózní i kvůli tomu, že s takovým turnajem nemá žádné zkušenosti. „Ale pořád je to jen baseball, není se čeho bát. Cílem je vyhrát," prohlašuje odhodlaně.

Martin Mužík, který v sezoně hraje v Austrálii, se s kamarády v týmu potkal v Japonsku po půl roce. I proto si týden přípravy týmu v Mijazaki maximálně užil. A také on nyní poprvé vstoupil do Tokyo Dome, chrámu baseballu.