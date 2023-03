Američané s českou krví hlásí nástup. Reprezentace má první hvězdu z MLB

Největší hvězdou bude Sogard. Jeho mamince Anně Vodičkové bylo 12 let, když její rodiče utekli v roce 1968 před ruskou okupací do Spojených států a usadili se v Massachusetts. Loni v únoru zažila déjà vu. Byla u toho, když její šestatřicetiletý syn Erik Sogard přebíral na české ambasádě ve Washingtonu rozhodnutí o udělení českého pasu. A zrovna v den, kdy začala ruská okupace Ukrajiny.

„Proto jsem rád, že nyní jsem na turnaji, který spojuje svět," říká během soustředění v Japonsku. Je prvním hráčem v českém týmu se zkušenostmi ze slavné zámořské Major League Baseball, kde strávil od roku 2010 více než deset let. „Moje maminka nikdy nezapomněla, odkud pochází. Říkala mi, že tohle je šance reprezentovat a pomoct baseballu v Čechách. Je to návrat ke kořenům, k mé české krvi," poukazuje před zápasy ve skupině s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou a Austrálií.

Čeští baseballisté jsou amatéři, ale mají profesionální přístup. Velký příběh oslovil také Willieho Escalu, syna české matky a kubánského otce. „Když se s kluky bavíte, cítíte jejich vášeň. Musí chodit do práce a obětují čas na úkor rodiny, aby si šli zatrénovat. Jsem rád, že jim mohu pomoci." Účast na WBC bere za největší úspěch v kariéře. „Splnil se mi sen. Máma občas žertovala, že si možná jednou za Česko zahraju, ale spíš jsme to brali jako vtip. Jsem rád, že to nakonec vyšlo," kvituje vnitřní polař.

Američané by měli hrát i na letošním mistrovství Evropy, které se na podzim uskuteční v pěti českých městech. „Jako realizační tým jsme si dali podmínku, že kromě hvězdných nadhazovačů nám dají všichni příslib, že je vezmeme do týmu, jen pokud s námi budou na ME. U Erika je to komplikované, protože má velkou rodinu, ale věřím všem, že když to bude jen trochu možné, tak nám pomohou," přibližuje Chadim. V trenérském týmu má i Kanaďana a bývalého hlavního kouče Michaela Griffina.