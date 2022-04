Zápasník Omarov na ME vypadl ve čtvrtfinále, Novák má šanci na bronz

Jediný zástupce českého zápasu na loňských OH v Tokiu Omarov vstoupil do soutěže v řecko-římském stylu v kategorii do 97 kg vítězstvím 4:3 nad Litevcem Viluisem Laurinaitisem. V dalším kole ho zdolal 7:2 Rakušan Daniel Gastl, jenž následně v semifinále vypadl, takže Omarova do oprav nevytáhl.

V kategorii do 82 kg měl Novák na úvod nejsilnějšího možného soupeře, loňského mistra světa a světovou jedničku Rafiga Husejnova. Český zápasník s ázerbájdžánským favoritem prohrál 1:5, ale vzhledem k tomu, že Husejnov podle očekávání prošel do souboje o zlato, dostal Novák šanci v turnaji pokračovat. O postup do duelu o bronz se v neděli střetne s Maďarem Tamásem Lévaiem.