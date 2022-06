Závěrečný dostih Trojkoruny Belmont Stakes vyhrál favorit Mo Denegal

Pletcher oslavil na Belmont Stakes čtvrtý triumf a šestý celkově v dostizích Trojkoruny. Majitele obou nejlepších koní Mikea Repolea výsledek nadchl. "Čtyřicet let to byl můj sen. Tohle je největší newyorský dostih a vyhrát tady, s rodinou a fanoušky..., jsem ohromený. Byl to vždycky můj cíl v životě koňáka a teď jsem to dokázal," rozplýval se newyorský miliardář.