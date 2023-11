Moje investice do Dukly se blíží půl miliardě, říká majitel

Na stole v elegantně zařízené kanceláři na Václavském náměstí má sošku Merkura, boha obchodu. Zatím mu přeje: byznysu s uhlím, elektřinou a plynem se daří. Díky tomu je nad vodou i Dukla. „Čas od času zvažuju, jestli pokračovat, nebo už ne,“ přiznává miliardář Paukner. „Velkým impulsem by pro mě byl návrat do první ligy, kterou jsme před čtyřmi lety lehkomyslně opustili s dobrým kádrem a rozpočtem přes 100 milionů korun.“

Letmý pohled do druholigové tabulky: Dukla je po podzimu druhá o čtyři body za vedoucím Vyškovem. „Pro postup udělám všechno. Slíbil jsem další posily, které jsou potřeba do všech řad,“ vykládá Paukner. „Důležitá je i otázka trenéra: Petr Rada má dostatečnou ctižádost a kvalitu na to, aby dovedl Duklu do první ligy. Mám k němu absolutní důvěru.“

Trenérský veterán Rada v Dukle devět let hrál a na Julisku se vrátil loni v létě. Začátek ostře sledované štace mu nevyšel: po zpackaném podzimu 2022 se zdálo, že se dejvický tým bude prát spíš o záchranu. „Rada mi tenkrát nabídl rezignaci, ale já nejsem typ, který neustále mění trenéry. První otřes byl v tom, že hráči z něj měli strach a nebyli připravení na jeho styl. Pak si to sedlo, což se ukázalo na jaře,“ připomíná Paukner, že Dukla po povedené druhé polovině minulé sezony skončila jen o čtyři body pod barážovým pásmem.

Po deseti letech je čas na bilancování. Upřímně, moc veselé není. „Moje investice do Dukly se blíží půl miliardě, z toho zhruba 40 milionů šlo do stadionu coby státního majetku,“ počítá Paukner. „Za těch deset let bylo víc minusů než plusů. Můj hnací motor? Nechtěl bych to dovést do stadia, že by příběh skončil tam, kde začal. Byl bych nerad, aby Dukla znovu skončila někde v pražském přeboru jako před lety.“

Kdyby se měl vrátit na první křižovatku, podruhé už by Duklu nekoupil. „Z ekonomického hlediska to byla chyba. Nemůžu zapomenout, jak jsem po nástupu řešil dluhy. Minimálně polovina investovaných peněz nebyla nutná,“ zdůrazní Paukner.

Tvrdí o sobě, že je pesimista, ovšem ne beznadějný. „Rád bych přivedl solidního investora, ale nehodlám se Dukly zbavovat za každou cenu. Nechci, aby ji někdo po půl roce poslal do kytek. Přitom všechny nabídky kromě jedné byly právě tohoto typu,“ vypráví Paukner. „Vím, že mám v Dukle víc času za sebou než před sebou, ale v tuhle chvíli nechci dělat žádné předpovědi. Bude záležet na mém pokračování v byznysu, ovšem zatím Duklu mám a snažím se, aby postoupila do první ligy.“