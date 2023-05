Nevěřím tomu, že by teď chtěl někdo někoho ovlivňovat. Rajnoch o rozhodčích nebo soft penaltách

Poslední vystoupení sudího vzbudilo pozitivní ohlas. Arbitr Dalibor Černý byl podruhé v krátké době chválen za to, jak odřídil žhavé derby mezi Spartou a Slavií (0:2) na Letné, v němž šlo o pohárovou trofej.

„Dalibor Černý opět zápas zvládl, podruhé ukázal, že i tak mladý rozhodčí je takové utkání schopný ustát. Na druhou stranu mu oba týmy v obou zápasech pomohly, protože chtěly hrát fotbal. Nebyly tam velké strkanice, určitý respekt si udělal v prvním derby, kdy hned po potyčce v prvním poločase rozdal žluté karty, a byl klid, Pomohlo mu také, že tam nebyly diskutabilní zákroky. Něco mohl posoudit jinak, ale nastavil nějaký metr a zápas se mu nevymknul kontrole. Bylo to v pohodě," přidává chválu i Rajnoch.

Nebál by se nasadit Černého i do dalšího duelu mezi Spartou a Slavií, které se opět na Letné odehraje příští sobotu. „Ve fotbale je to sice divné, ale proč ne? Hráči jsou na něj zvyklí, vědí, co od něj čekat," soudí patnáctinásobný reprezentant o úvaze, že by Černý mohl pískat i třetí jarní derby.

Dusné klima vzniklo v posledních dvou ligových kolech základní části, kdy se řešily hlavně penalty ve prospěch Sparty. Dva pokutové kopy v neděli v Liberci vyvolaly veliké vášně, komise rozhodčích ale oba verdikty označila jako správné. Sudí Dominik Starý nejprve sám zapískal faul Gigliho Ndefeho na Jana Kuchtu, video mu jeho úsudek potvrdilo. Na zákrok Lukáše Červa na Tomáše Wiesnera pak Starého upozornila u videa sedící Jana Adámková. I tento zásah byl podle komise vedené Radkem Příhodou žádoucí.

„Ta atmosféra nevznikla z celkových výkonů rozhodčích. Nemyslím si, že by sudí v Liberci podal špatný výkon, ale diskuse vyvolaly ty diskutabilní momenty. Zajímalo by mě, jak by rozhodl jiný rozhodčí než Dominik Starý. Byly těžké, proto se o nich tak debatovalo. Rozhodčí má minimum času se rozhodnout. Takový okamžik se Daliboru Černému v derby nestal. Myslím, že paní Adámková úplně nemusela intervenovat v případě zákroku na Wiesnera, ale podle pravidel to udělala správně. Bylo by zajímavé slyšet, kdyby na to neupozornila, jestli by jí to komise rozhodčích vyčetla," přemítá bývalý obránce či defenzivní záložník, jenž pro Sport.cz pravidelně glosuje dění v českém fotbale.

V souvislosti s oběma zákroky z utkání v Liberci se hodně zmiňoval pojem „soft penalta". Co vlastně tohle moderní označení znamená? Něco ve smyslu, že taková penalta se dá zpochybnit, není stoprocentně jasná. „Měřítko soft zákroku by se mělo jasně definovat, i když je to těžké. Nejde to změřit. Je to vždy na pocitu rozhodčího. Pískání takových zákroků nechceme. Také víme, jací hráči dovedou situace přihrát. Ale je potřeba to nějak nastavit, aby rozhodčí nebyli úzkoprsí. Nechceme, aby se pískal každý dotek s protihráčem, ať už ve vápně, nebo kdekoliv jinde na hřišti. Na druhou stranu taky nechceme zákroky za hranicí pravidel," rozebírá Rajnoch hojně propírané téma.

Poslední penalty pro Spartu si řada lidí spojuje i s nedávnou návštěvou jejího majitele Daniel Křetínského v kabině rozhodčích o přestávce v zápase s Brnem. Disciplinární komise Křetínského potrestala pokutou 50 tisíc korun, finanční postih dostal i klub (za zápas s Brnem celkově 220 tisíc korun včetně za použití pyrotechniky ze strany fanoušků). Šéf Letenských v písemném vyjádření, které poslal disciplinární komisi, uznal, že udělal chybu a disciplinární přečin.

„Všechno to začíná od nás funkcionářů, trenérů, hráčů, obecně lidí ve fotbale. Česká společnost je nastavená tak, že neustále něco kritizuje, je negativní, pomlouvá. Dan Křetínský dává do Sparty velké peníze, je úspěšný, majetný, ale tohle by si neměl dovolit. To všichni víme. To, že rozproudí spekulace, je věc druhá. Ale musel s tím počítat. Ale staly se i jiné věci. Každý musí začít u sebe," podotýká Rajnoch, který kvituje snahu nejmocnějších českých klubů, jejichž hlavní představitelé se snaží fotbalové prostředí zkulturnit.