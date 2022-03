Čeští amatéři mezi hvězdami. Z malého sportu udělali hit a přišli si jako puberťáci

Ještě před dvěma měsíci znali pravidla curlingu jen jeho hráči a nevelká skupina fanoušků. V únoru se ale v českých domácnostech rázem řešila herní strategie, síla soupeřů i komunikace mezi hráči. Zasloužili se o to manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří si v Pekingu splnili hned dva cíle: brali výborné šesté místo a zpopularizovali svůj sport. O tom, co všechno to obnášelo, mluvili v podcastu Mixzóna.

Upoutávka k podcastu Mixzóna s curlingovými manžely Paulovými. Video : Sport.cz

Článek Ester Ledecká, Martina Sáblíková, Markéta Davidová a Zuzana a Tomáš Paulovi. Mezi naprostou českou sportovní elitu se svými výsledky v Pekingu zařadili partneři, kteří se přitom sportu věnují jen ve volném čase po zaměstnání. Jako amatéři jsou i mezi curlingovou špičkou rarita. „Jsme asi důkazem, že to jde, ale zároveň víme, že to není jednoduché,“ popisuje Zuzana Paulová po české curlingové premiéře na zimních hrách. „Celou olympiádu jsem si připadala jako puberťák, byla to strašná emocionální houpačka,“ ohlížela se. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Team Paulova/Paul (@team_paulova_paul) Byť největší vlna popularity pomalu opadá, stále mají diář zaplněný akcemi, rozhovory, televizními vystoupeními. Však i jejich instagramový účet nabral desetinásobný nárůst. „Předtím jsme věděli, kdo je za každým lajkem a komentářem,“ usmívá se Paulová. Jejich úspěšné olympijské vystoupení nezůstalo nepovšimnuto ani v bankách, kde oba pracují. „Přivítání bylo naprosto perfektní. Měl jsem celé místo oblepené fotkami a články z médií, ani jsem nemohl používat monitory,“ smál se Paul. V Mixzóně popisovali i úskalí vzájemné komunikace s mikrofony či nastavení pravidel. Kdo má poslední slovo, když se neshodnou? A proč se hráči curlingu po vítězství neradují? V závěru podcastu pak došlo i na žádost o cestovatelské tipy… Podcasty Zákulisí Pekingu. Proč čínská dobrovolnice mluvila česky a čím nás oslnili Slováci?

