Divoký noční přestup! Lokvenc o Německu, gólech i Spartě: Tam fungovalo všechno, na hřišti i v hospodě

Lokvenc má oficiálně na kontě 136 ligových branek, čtrnáctkrát se trefil v seniorské reprezentaci a sedm gólů přidal v dresu jednadvacítky. „Jsem ale přesvědčený, že ligových gólů mám 137. O jeden mě v zápase Norimberk-Bochum, který tehdy pískal slavný rozhodčí Merk, obrali. Jsem si stoprocentně jistý, že balón šel z mé hlavy, je to dokonce v zápise," vzpomínal s úsměvem ve studiu Sport.cz.

Bochum byla pro kanonýra přezdívaného Šoula tečkou za bundesligovou kariérou, kterou odstartoval v roce 2000 v Kaiserstaluternu, poté se v Německu po zastávkách v Salcburku a Basileji ještě ukázal v dresu druholigového Ingolstadtu. Do velkého fotbalu ale nakoukl už zkraje 90. let v Hradci Králové pod vedením legendárního trenéra Ladislava Škorpila.

V roce 1994 si jej vyhlédl do Viktorie Žižkov Jiří Kotrba, ze štace pod Vítkovem ale za poměrně divokých okolností sešlo a ze dne na den, resp. během jedné noci se upekl přestup do Sparty. Na Letné pak Lokvenc strávil šest let a pětkrát tam prožil mistrovské oslavy.