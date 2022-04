Táta a talisman. Traoré teď ve Slavii září. Jak pomáhal Simovi a co budoucnost?

„Můj největší gól. Zapsal jsem se tak navždy do slávistické historie. Dodnes se mě na to fanoušci ptají, když mě někde potkají," povyprávěl Traoré v novém čísle klubového časopisu Poločas, který vyjde k čtvrteční odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam.

Z Traorého logicky sálá pohoda, nadšení a klid. „Užívám si to. Před dvěma měsíci nikdo nečekal, že budu pravidelně hrát. Teď nastupuji do spousty zápasu a dávám i dost gólů. Cítím se výborně," pochvaloval si.

Traoré je i tátou fotbalovým, ve Slavii dohlíží na mladší africké spoluhráče. Pomáhá jim s adaptací, funguje jako prodloužená ruka trenérského štábu. V tomhle směru se učil od krajana Simona Deliho,s nímž se hodně bavil. Nejvíc se zapojil do aklimatizace Abdallaha Simy, jenž v Edenu raketově vzlétl a vysloužil si přestup do anglického Brightonu (nyní hostuje ve Stoke).

Jelikož Sima neuměl po příchodu z Táborska anglicky, Traoré mu všechno tlumočil. Zároveň mu radil, jak se chovat při trénincích, říkal mu, na co kladou trenéři důraz a co není radno šidit. „Seděl jsem vedle něj během zápasu Evropské ligy na Leicesteru. Bylo tam ticho, Ibra prakticky celý zápas komunikoval s trenéry a překládal pokyny Simovi. V tu chvíli byl jejich takový asistent," přidal zajímavý postřeh tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

I když Traoré tolik nenastupoval, vždy byl připravený pomoci, negativně se neprojevoval. Teď válí a logicky se řeší, co s ním bude dál. V Edenu má smlouvu jen do konce této sezony. „Sezení o novém kontraktu ještě neproběhlo. V kariéře ale chce určitě dál pokračovat," informoval Smejkal, jenž přiznává, že se na Traorého vyptávaly už jiné kluby. „Vesměs ze zahraničí. Ale je brzo, aby bylo něco konkrétního. Největší smysl by mělo pokračování ve Slavii, ale záleží na ní," dodal manažer.

Klub z Edenu by rád se spolehlivým záložníkem spolupracoval i po kariéře. Ostatně před několika měsíci prováděl slávistickou delegaci v Pobřeží slonoviny, africký region je pro sešívané zajímavý. „Nějaký plán je, samotná představa, že by se zapojil do afrického projektu, se mu líbí. Ale zatím to vůbec neřeší," podotkl Smejkal.