Messi už by si mohl vymyslet svou penaltu, směje se Panenka. A proč před Ježkem utíkal na záchod?

Fotbalový, resp. sportovní Panenkův příběh přitom stále pokračuje. A to i přesto, že věhlasný šutér oslavil loni v prosinci už 73. narozeniny. „Odmala mě fascinovalo všechno, co bylo kulaté. Do všeho jsem uměl tak nějak přirozeně dobře plácnout. Ještě hraju závodně ping-pong za Čerčany, úplně nejnižší soutěž. Se staršíma klukama jsme tam založili líheň pro áčko a béčko. A je zajímavé, že jsem tam nejmladší," usmívá se strůjce československého triumfu na ME v Bělehradě v roce 1976.

Panenka má na kontě 139 ligových gólů, 76 ze svého 15letého působení v Bohemians a 63 ze čtyřletého angažmá v Rapidu Vídeň, kam podle někdejší praxe komunistického režimu mohl odejít až jako třiatřicetiletý. Přesto dokázal v hlavním městě Rakouska slavit s tehdy ambiciózním týmem dvakrát titul, zatímco v Ďolíčku mu nejslavnější moment v historii vršovického klubu těsně unikl.

Po ukončení kariéry Panenku lákali na trenérskou či funkcionářskou dráhu. To ho ale neoslovilo. I proto doteď kope. „Pořád mě to baví a přináší mi to strašnou radost. Jen už to často bývá, že hlava by chtěla, a tělo říká ne. Takže jsem strašně rád za každý gól, který mi tam spadne," vypráví se smíchem majitel zmíněného evropského zlata i bronzu z roku 1980 a autor 17 branek v dresu „se lvíčkem na prsou".

Jeho slavné provedení pokutového kopu ve finálovém rozstřelu s Německem vešlo do dějin a dodnes se označuje jeho jménem. A jak Panenka se šibalským mrkáním připomíná, mohl si ho možná nechat patentovat. „Moje žena pár let po Bělehradě pracovala na patentovém úřadě, tak jsem se po tom z hecu skutečně pídil. Tehdy mi řekli, že jsem blázen, že je to nehmotná věc. A vidíte, čas postoupil a dnes si můžete nechat patentovat i myšlenku," krčí rameny s úsměvem.