Do branky Lukáše, či Kováře? A do útoku Plekance. Aneb jaký je nejlepší výběr extraligy

Hokejová extraliga se blíží do závěrečné čtvrtiny základní části. A byť ještě zdaleka není jasné, které celky si zajistí přímý postup do čtvrtfinále a na koho zbude pád do baráže, tak už je zřejmé, jací plejeři v soutěži hrají prim. Jak by vypadal ligový all star tým pohledem redaktorů Sport.cz Martina Kézra a Roberta Sáry a kteří hráči jsou těmi, kvůli nimž se fanoušci ženou do ochozů, si můžete poslechnout v dalším díle podcastu Za mantinelem.

Upoutávka na podcast Za mantinelem. Tentokráte o tom, jak by vypadal ligový all star tým pohledem redaktorů Sport.cz

Reklama