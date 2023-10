Dukle pomohl k titulům, Slavii do Evropy. Teď Rott už dvacet let šéfuje tréninkovému centru Sparty

„Tři kluci už kopou ve fotbalovém nebi,“ zadrhne se mu na chvíli hlas při reminiscenci na největší úspěch kariéry. Ale pak se samozřejmě rozpovídá o tom, jak se Havránkův olympijský tým rodil, jak se na moskevský turnaj chystal v Brazilií, kde hrál s takovými celky, jako Fluminense, Botafogo, Sao Paulo i na to, jak táhl od Petrohradu až do Moskvy, odkud přivezl zlato.

I pár úsměvných historek přidá…. Třeba o sestavě, kterou napsali hráči trenérovi Havránkovi do písku a on přesně tak druhý den mužstvo postavil, třeba o Janu Bergrovi, kterého raději zamkli na pokoji s basou piv a nevzali ho na slavnostní recepci do Kremlu v obavách, aby se tam neudál nějaký průšvih.

Oldřich Rott se ale v dalším díle Kopaček na hřebíku rozpovídal i o dalších zastaveních své fotbalové kariéry. Třeba o začátcích v Hradci Králové, s nímž postoupil do ligy, o tragické smrti nadějného gólmana Václava Opata v ligovém střetnutí v Martině, ale třeba i o tom, jak k prvnímu ligovému utkání přijela do Malšovic Sparta, votroci jako nováček nad ní před 32 tisíci diváky vyhráli a jen jemu tekly po utkání slzy. To proto, že mu letenský obránce Migas zlomil čtyři zánártní kůstky a on se celý podzim na ligu jen díval.