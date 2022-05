Jak silný mají Češi tým? Bude Vejmelka jednička? A proč (ne)chybí Chlapík?

Ve Finsku to před deseti lety bylo naposledy, tak by to tam teď mohlo znovu začít. Už je to celá dekáda, co hokejová reprezentace přivezla medaili z mistrovství světa, když tehdy urvala bronz v Helsinkách. Teď se do země tisíců jezer vrací s nadějí, že pod vedením finského kouče Kariho Jalonena zase našla cestu, jak být úspěšná. Má cenu být optimistou? Co tak zásadního se v mužstvu po zpackané olympiádě změnilo a jak silný tým na turnaji bude? I na to hledají odpovědi redaktoři Sport.cz Martin Kézr a Robert Sára v podcastu Za mantinelem.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

Článek Oba zkušení reportéři – Kézr byl jako novinář na všech šampionátech od roku 1991 a Sára na MS nechyběl od roku 2006 - jsou už ve Finsku a sledují závěrečnou část přípravy reprezentace před jejím sobotním vstupem do šampionátu proti Velké Británii. V podcastu se pak zamýšlejí nad několika jmény, které se (ne)objevily v nominaci. Tím prvním je Filip Chlapík – nejproduktivnějšího i nejlepšího hráče extraligy už opomenul Filip Pešán ve výběru pro olympiádu v Pekingu, teď to stejné udělal také Jalonen. Jenže zatímco v únoru to byla zjevná chyba, teď se redaktoři shodují, že Chlapíkovo trápení ve finále i představení na Švédských hrách mělo logický následek. MS 2022 Salla byla ráda. Dostál se v dějišti MS těší i na přítelkyni a doufá, že Hronek bude mlčet Jalonen zároveň neurčil brankářskou jedničku, nicméně podle výkonu ve Švédsku i roli, kterou zastává v NHL, by se jí měl stát Karel Vejmelka. Ulehčí Česku cestu za vysněnou medailí neúčast Ruska? Ano, je jasné, že celek, který patří mezi absolutní elitu, uvolnil pozice a reprezentaci tak pro případné čtvrtfinále může připadnout přijatelnější soupeř. I o tom je řeč v dalším díle podcastu Za mantinelem. Komentáře KOMENTÁŘ: Nechval dne před večerem, ale není Jalonen přece jen kouzelník?

