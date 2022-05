Jak silný mají Češi tým? Bude Vejmelka jednička? A proč (ne)chybí Chlapík?

Ve Finsku to před deseti lety bylo naposledy, tak by to tam teď mohlo znovu začít. Už je to celá dekáda, co hokejová reprezentace přivezla medaili z mistrovství světa, když tehdy urvala bronz v Helsinkách. Teď se do země tisíců jezer vrací s nadějí, že pod vedením finského kouče Kariho Jalonena zase našla cestu, jak být úspěšná. Má cenu být optimistou? Co tak zásadního se v mužstvu po zpackané olympiádě změnilo a jak silný tým na turnaji bude? I na to hledají odpovědi redaktoři Sport.cz Martin Kézr a Robert Sára v podcastu Za mantinelem.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

