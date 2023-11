Jako by si Švédi na úvod nevšimli, že už tam nestojí Jalonen

Nový trenér, nové dresy a taky nový a zásadně jiný systém hry. Hokejová reprezentace vletěla do sezony pod vedením kouče Radima Rulíka suverénním vítězstvím nad Švédskem, jemuž dala základ úspěšná úvodní třetina, kterou Češi ovládli 4:0. To se jim proti Tre Kronor naposledy povedlo v roce 1983 na Poháru Rudého práva v Olomouci. Co bylo klíčem ke čtvrtečnímu českému vítězství ve Växjö? V čem je teď tým jiný než za vlády Kariho Jalonena? Také to v dalším díle hokejového podcastu Za Mantinetelem rozebírají redaktoři Martin Kézr a Robert Sára.

Za mantinelem - 10. 11. 2023Video : Sport.cz