Tohle mi ani neříkejte. Vůbec! Rulík se po parádě ve Švédsku orosil, když zjistil reakce některých fandů

Växjö (od našeho zpravodaje) - Tedy aktivní hokej bez vyčkávání, naopak plný napadání, agresivity, výborného bruslení a pospolitosti.

Vypadá to, jako by hráči už po třech trénincích pochopili, co po nich vyžadujete, a neslo to ovoce…

To nevím, ale je fakt, že všechny ty tréninky byly zaměřeny právě na ten systém. Je to ale postupná práce. Jdeme zápas od zápasu, turnaj od turnaje. Budeme pracovat na tom, abychom hráče dostali do našeho systému – aby si v něm byli jistí a věřili si.

Proti Švédům si ověřili, že to má smysl, ne?

Pokud to tak je, určitě to má smysl.

Někteří fanoušci na sociálních sítích už vás vidí, jak si v květnu na MS doma v Praze jdete přebírat zlaté medaile…

Tohle mi ani neříkejte! Vůbec!

Lepší vstup do duelu, než dva góly během úvodních pěti minut jste si nemohl přát, že?

Hráli jsme odvážně byli za to odměněni. Soupeře jsme podle mě trošku překvapili aktivitou, základem všeho byla excelentní první třetina.

Nemusel jste se štípnout, jestli se vám pouze nezdá, že po ní vedete 4:0?

Takhle na to nekoukám. Hlídám si spíš, abychom zachytili momenty, kdy bychom od něčeho ustupovali. A párkrát to tam bylo. Pustili jsme střední pásmo a Švédové hned nabrali rychlost. To byli jako ryba ve vodě. I jejich druhý gól tak padl, kdy jsme couvli a nezachytili je. Jsem ale rád, že jsme to tak víc nehráli, než hráli.

Foto: Profimedia.cz Čeští hokejisté se radují z branky

A když bylo potřeba podržel vás debutující gólman Jakub Málek.

Naprosto správný postřeh. Musím říct, že v kabině jsem ocenil nejen mužstvo, ale i jeho výborný výkon. Bylo tam pár hodně nebezpečných střel a on nás fakt podržel.

Další z debutantů Adam Kubík se zase blýskl parádním bekhendovým gólem na 5:1…

Nevěřil jsem, že se mu to takhle povede, musím ale říct, že to udělal excelentně. Celkově to zvládl. Celá čtvrtá formace se mi líbila, stejně jako ty další tři. Měli jsme čtyři vyrovnané formace a všechny si vytvořily možnosti.

Už přemýšlíte o sobotním zápasu s domácím i Finy v Tampere, kam v pátek přelétáte?