Konec nedůstojného udávání. Kluby přestaly žalovat disciplinárce, podněty dává komise

„Disciplinárka by měla konat nezávisle. Kluby by se neměly zabývat tím, jestli poslat udání, že někdo někoho praštil, nebo ne,“ stěžoval si zmiňovaný Martinec během jarního čtvrtfinále. Teď jsou jeho slova vyslyšena.

Kluby si sice nechaly právo podávat podněty samy, nicméně zatím to v této sezoně žádný neučinil. Vedle zavedení analytické komise to má ještě jednu příčinu. Zatímco v minulosti měly oddíly dva podněty k disciplinárce zdarma, teď už musí za každý zaplatit 10 tisíc korun. „Když to bylo zdarma, tak se i dělo, že si kluby řekly: vyzkoušíme to. Oni něco podali na nás, tak my podáme na ně, což se mi strašně příčilo,“ říká Loukota.