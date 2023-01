Kariéra naruby. Nejdřív bundesliga, teprve pak začal Obajdin sbírat tituly se Spartou

„S takovým Okochou jsem se přitom nemohl vůbec porovnávat. On byl silový, fyzicky hrozně nadupaný fotbalista, zatímco já rychlý, brejkový hráč, který na sebe upozornil tím, že dal na podzim jedenáct gólů v české lize," vrací se u mikrofonu sport.cz o sedmadvacet let zpátky, kdy se mu nabídla životní šance.

Jak vzpomíná na tehdejší Spartu a své spoluhráče? Který ze šesti mistrovských titulů byl pro něho nejcennější? A co třeba zápasy na evropské pohárové scéně proti Parmě, Dortmundu, Galatasaray, ale i Portu nebo Barceloně? A co třeba gól, který dal v Parmě legendárními italskému brankáři Buffonovi?

„Teď už pár let jezdím jako řidič ve firmě, která testuje auta pro mladoboleslavskou Škodu. Jeden týden v nočním provozu, druhý týden v denním. Na dálnicích i silnicích. To aby se během testování přišlo na případné problémy než půjdou auta do výroby. Za měsíc najezdím tolik kilometrů, co jiný nezvládne za celý rok. Je to sice fyzicky náročné, protože když mám denní, vstávám v půl páté ráno a domů se vracím v půl páté odpoledne, ale baví mě to," vyznává se Josef Obajdin z lásky k autům, řízení a značkám, které mu přirostly k srdci.