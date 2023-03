Srdcař Vácha o kopancích od Kotrby, stavbě kláštera, lovu v Kyrgyzstánu i rybách na Aljašce

„Zase tak střemhlav to nebylo. Otec dělal stavbyvedoucího, takže se sestrou a bráchou jsme s ním jezdili po stavbách vlastně odmalička. A když u nás na Hluboké firmu zakládal, nejspíš předpokládal, že ji po něm jednou převezmeme. Proto ono 'Vácha a syn' v jejím názvu," vzpomíná Karel Vácha, že už jako aktivní ligový fotbalista se musel do práce ve firmě zapojit

„Hrál jsem v Českých Budějovicích, bylo mi nějakých dvaadvacet, když přišel můj spoluhráč Robert Žák, že by chtěl na Hluboké nějakou parcelu. Koupili jsme proto louku a kus pole, zajistili změnu územního plánu i územní dokumentaci a stavěli. Nejdřív pro Roberta, postupně ale třeba i pro Karla Poborského, Jirku Povišera, Františka Cipra a další," netají, že někdy to byla skutečně hektika.

„Vždycky jsem byl srdcař a patriot. Mnozí spoluhráči měli lepší smlouvy, a tudíž i víc peněz než já, i když tolik nehráli, ale mně to zase až tolik nevadilo. Nevím, jestli je to dobrá vlastnost, ale já prostě takový byl. Zvláště když nám trenér Pavel Tobiáš neustále kázal, že hrajeme především za čest a slávu klubu i slávu svou," vysvětluje Karel Vácha, proč odolával všem nabídkám a dlouhá léta střílel góly jen na jihu Čech. A dal jich tam během kariéry celkem 53, přičemž dvacet dalších přidal ve Slavii.

„To Jirkovi Kotrbovi musím poděkovat, že mě nastartoval. Všichni trenéři mi vyčítali, že mám z hokeje, který jsem hrál v Českých Budějovicích až do dorostu, těžký zadek a že jsem celý zaprděný. On si mě vzal do parády a donutil mě běhat. Co donutil, on běhal se mnou a kopal mě do zadku, abych nepolevoval. Od té doby jsem se začal sám víc připravovat, abych na tom byl fyzicky dobře," prozrazoval Karel Vácha v dalším díle Kopaček na hřebíku, kdo vlastně nastartoval jeho fotbalovou kariéru.