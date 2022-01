Ledecká, Sáblíková. A kdo dál? Další medailové žně se zdají být utopií

Opatření, která platila vloni v létě v Tokiu, si vynásobte dvěma, tahle bublina bude opravdu neprostupná. Takové jsou zatím zprávy z dějiště her a není důvod jim nevěřit. Atmosféra her tím jistě utrpí, sportovci cestují do Číny s obavami z testů, ani neprobíhá tradiční setkávání a družení se jako v minulosti. Ale taková je daň za současnou dobu a to, že se hry vůbec můžou konat.