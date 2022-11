Jsem jako horolezec, tvrdí vládce českých atletů. Co si vzal od Železného a Špotákové?

„Trénoval jsem řadu let na škvárovém hřišti, s všelijakými oštěpy. Tam jsem chytnul do ruky karbonový oštěp a viděl Báru Špotákovou. Asi jsem se tréninkově zalíbil, hodil se jako sparing Báře a výsledek je i teď vidět,“ vypráví.

Však od světové rekordmanky Barbory Špotákové si vzal i to, že život není jen atletika a je dobré mít odreagování. „Já zbožňuju hory, když to po sezoně jde, tak vyrazíme a chodíme, co to jde,“ říká.