Takhle jsem končit nechtěl! Bývalý kapitán reprezentace o bojkotu i motivaci k návratu

Rok 2018, velkolepý návrat florbalového světového šampionátu do Česka, kterému chybělo jediné – vytoužená medaile domácího mužstva. Tým, jehož lídrem byl Jendrišák, skončil pod stupni vítězů. „Bral jsem to jako osobní zklamání, hodně jsem se na šampionát upnul,“ vzpomíná.

Už tam v jeho očích komunikace s finskými kouči haprovala, a v dalším reprezentačním cyklu se národního týmu (nejen on) vzdal, s těžkým srdcem.

„Reprezentace pro mě vždycky hodně znamenala. To, co se stalo po posledním mistrovství světa, jsem dlouho promýšlel. Nebylo to ze dne na den, přemýšlel jsem nad tím pořád,“ přiznává.