Mission Impossible? Americký kouč zvládl v Praze tři výzvy, teď už tu zůstane

Bylo léto 2002, Česko zrovna čelilo ničivým povodním, když Harrod přicestoval s programem Athletes in Action, který spojoval křesťanství a sport. Souhrou náhod, kdy doprovázel jednu z roztleskávaček do Prahy, se dostal k týmu Prague Lions, a vzniklo spojení, které trvá už dvě dekády. O pár let později tu potkal svoji současnou manželku. „A to už bylo jasný, že tady umřu,“ směje se.