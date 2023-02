Brady by mohl skončit jako "Patriot", klub mu nabídne jednodenní smlouvu

Klub amerického fotbalu New England Patriots chce nabídnout hvězdnému quarterbackovi Tomu Bradymu jednodenní smlouvu, aby kariéru v NFL formálně ukončil jako hráč týmu, ve kterém strávil dvacet let. Takové přání vyslovil majitel organizace Robert Kraft a podle něj o to stojí zejména fanoušci. Pětačtyřicetiletý rozehrávač oznámil odchod do sportovního důchodu ve středu několik dní po vyřazení jeho současného celku Tampa Bay Buccaneers z play off.

Foto: David Richard, ČTK/AP Tom Brady na snímku z loňského listopadu. Foto : David Richard, ČTK/AP

Článek Brady za "Bukanýry" odehrál poslední tři sezony a v té první dovedl tým k titulu. Předchozích dvacet ročníků strávil v dresu Patriotů a zisk Super Bowlu s nimi slavil šestkrát. Se sedmi trofejemi Vince Lombardiho je nejúspěšnějším hráčem historie a za nejlepšího je také všeobecně považován. "Pro nás to byl vždycky Patriot a navždy bude. Chci to (nabídnout Bradymu jednodenní smlouvu) nejen já, ale volají po tom naši fanoušci," řekl Kraft televizi CNN. "Uděláme všechno, co bude v naší moci, abychom ho přivedli zpět a na mnoho let ho takto uctili," dodal. Brady ukončil kariéru poprvé už před rokem, ale nakonec si to ještě rozmyslel a přidal další sezonu. Nyní prohlásil, že jeho odchod je definitivní. Americký fotbal Hvězda NFL Brady po roce opět ohlásil konec kariéry, tentokrát definitivní

