Prokop o brutální konkurenci na Dakaru, pomoci Loebovi i nevonícím bivaku v poušti

Prokop je v absolutní dakarské špičce svým způsobem zvláštní úkaz, neboť výtečných výsledků dosahuje s ryze soukromým týmem, který si většinu komponentů vyvíjí sám. Toho samozřejmě v mnoha věcech oproti pilotům z bohatých továrních stájí limituje, on to ale bere jako fakt. „Jsme malincí, kolem nás jsou obří týmy a moji kluci dělají věci na koleně v garáži v Jihlavě. Ale já jsem na ně hrdý a děkuji jim," popisuje Prokop.

Zároveň přiznává, že si teď vyzkouší tovární Toyotu, aby sám poznal, zda vývoj jeho auta jde správným směrem, či nikoliv. Že by ale usedl do sedačky fabrické stáje prý nehrozí. „Já bych mohl vzít prostředky, které nás stojí účinkování našeho týmu, a koupit si místo v tovární stáji, což dělá většina pilotů. Ale nemohl bych zradit své kluky."

„Za mnou nejsou žádní manažeři, kteří by mi večer vyčinili. Nedokážu si představit, že by třeba Audi někoho takto táhlo. Protože kdyby tovární kluk kvůli tomu ohrozil svůj výsledek, tak by dostal za uši," vysvětluje Prokop, jenž se v ohrožení ocitl, neboť mu s Loebem za zády výrazně stoupla spotřeba paliva a nebylo jasné, zda mu vydrží až do bivaku. „Ale pro mě je důležité ukazovat startovnímu poli, že jedeme závod, který má nějakou historii a nějaký duch. Musíme si navzájem pomáhat, protože pokud ne, může to jednou skončit špatně."