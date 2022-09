Slávu, peníze i lásku na dosah dala všanc. Máš to zapotřebí? ptali se české hvězdy

Už když byla v podcastu představena jako plážová volejbalistka, usmála se. „Trochu mě to zarazilo, ale vlastně to tak je,“ postupně si zvyká na přídomek plážová. Však posledních šestnáct sezon strávila na prestižních volejbalových adresách v Itálii, Polsku, Rusku, Turecku či Číně.

K tomu ji čeká větší odloučení od přítele, německého volejbalisty s maďarskými kořeny Georga Grozera, jenž hraje v Itálii. „On by si hrozně přál, abychom byli v jedné zemi a viděli se, asi by bylo divné, kdybych říkala něco jiného,“ líčí.

Také se setkala i s překvapenými reakcemi, co všechno je ochotna kvůli nejisté olympijské cestě do Paříže obětovat. „Někdo říká, proč? Vždyť jsi měla super kariéru. Stojí ti to za to?,“ přiznává. „Samozřejmě není stoprocentní, že se stanu top hráčkou jako ve volejbale. Ale mám ráda výzvy a v budoucnu bych si vyčítala, kdybych do toho nešla,“ má jasno.