Výjimečný rok Adama Ondry. Vše přebilo narození syna, má jasno. Jaké vidí další výzvy?

Však právě přírůstku do rodiny přizůsoboval 29letý lezec svůj program. Z mistrovství Evropy v Mnichově si mezi závody odskočil domů, své projekty směřoval do blízkého okolí. A že se jich poblíž jeho rodného Brna najde… „Od malička jsem byl fanatik do lezení a vytvářel si seznamy nejtěžších cest v Moravském krasu. A teď jsem si víc vybíral oblasti, které jsou snazší na cestování s dítětem,“ přiznává.

Jeho zatím největším zápisem do lezeckých kronik zůstává zdolání cesty Silence v Norsku s nejvyšší obtížností 9c. Letos se ve stejné oblasti pustil do tzv. Project Big spolu s Rakušanem Jakobem Schubertem. Při závodech konkurenti, na skalách parťáci, jak to ostatně mezi lezci často bývá.

„Samozřejmě je to kontroverzní a my lezci strávíme hodiny diskusemi. Hele, tahle cesta by měla být lehčí, ne? To je přece blbost,“ s úsměvem popisuje debaty. „Pro nezaujatého pozorovatele je to nepochopitelné, ale daleko objektivnější, než by se mohlo zdát. Nezdá se to, ale rozdíly třeba mezi 9b a 9c jsou fakt velké,“ vysvětluje.