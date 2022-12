Historická chvíle. Lezec Adam Ondra má další světové prvenství

V roce 2015 se o volný přelez začali pokoušet Dušan Janák a Jan Straka. Povedlo se jim to stylem AF. „Udělali všechny kroky, ale nepřelezli to v kuse," uvádí Ondra. Sám si vybral cestu Příklepový strop z roku 1986. „Mým cílem bylo vylézt jednotlivé délky na první pokus, což se nepovedlo. Na první a druhou délku jsem potřeboval dva pokusy, ale pořád je to pro mě hodnotný výkon," líčí Ondra v nahrávce pro média od Sport Investu.

Má být na co hrdý. Jde pravděpodobně o nejvyšší, nejdelší a nejstrmější převis v České republice. „Stěna má 120 metrů převýšení, převislost pak až možná sedmdesát metrů, to v českém kontextu nemá obdoby," líčí Ondra a vysvětluje výjimečnost svého počinu. „První dvě délky jsou ohodnoceny stupněm 8B plus, to na dnešní dobu není přelomová klasifikace, ale je třeba vše vidět v kontextu toho, že je klenby z důvodu ochrany přírody a zároveň provozu Punkevních jeskyní, povoleno lézt na speciální povolení, a to jen pět dní v roce."