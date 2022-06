Největší úleva? Když sekl s fotbalem. Teď jsem šťastný, usmívá se Pokorný. Čím ho zarazil Coufal?

Dnes se bývalý stoper chystá na dráhu silového kouče, v Praze buduje vlastní posilovnu. „Připravuji projekt tréninkového centra, posilovny, kde bude tým trenérů, fyzioterapeutů a podle mě tam budeme mít moc fajn služby a zázemí, o což se já budu starat, ale i trénovat. Už se to blíží a moc se na to těším," vypráví bývalý stoper.

Nejvíce zápasů ve své kariéře odehrál s Vladimírem Coufalem. „Pamatuju si úplně první zápas Cufa, když přišel do Liberce. Hráli jsme s béčkem v Raspenavě a on nám šel pomoct. První poločas odehráli hráči jako Butenin, Morozenko a my jako béčko jsme šli na druhý poločas. Cuf s námi byl všehovšudy asi hodinu a před začátkem na nás začal řvát: Tak se ukážeme, že jsme lepší než oni! Sám pro sebe jsem si říkal: Co tady křičíš, jsi tady chvilku, tak buď zticha," směje se dnes při této vzpomínce Pokorný.