Devět operací ho nezlomilo. Kariéra byla úspěšná, ohlíží se Slončík. Jak se táhl přestup do Sparty?

Jeho přestupová sága by vydala možná i na seriál. Záložníka Radka Slončíka se ve druhé polovině devadesátých let snažila z Baníku Ostrava vykoupit Sparta. Námluvy trvaly několik let. „Každé přestupní období přišla Sparta s nějakou nabídkou. Ta nejvyšší byla asi 35 milionů. Ale tehdejší majitelé řekli, že když odejdu já, tak skončí i oni. Alespoň tak jsem to slyšel," líčí Slončík.