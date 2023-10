O práci v Betisu, rozdílném rozvoji mládeže i komunikaci s rodiči

Filip Hrdlička se narodil v říjnu 1995, vystudoval gymnázium v Hořovicích a následně fyzioterapii a medicínu na Univerzitě Karlově. Byl součástí Projektu Itibo, kdy ošetřoval pacienty v Keni. Zakotvil ale u fotbalu, který plní jeho život od dětství. Postupně se stal šéfem zdravotního úseku akademie pražské Slavie, absolvoval stáže ve West Hamu, Sportingu Lisabon, Betisu Sevilla či Bayernu Mnichov. Právě ve španělském celku aktuálně působí, pracuje také pro českou reprezentaci do 16 let a v záři okusil sraz národního týmu do 21 let. Zároveň přednáší na Univerzitě Karlově.