O třineckém paradoxu, nepřekvapivém průšvihu Kladna i o startujícím předkole play off

Martin Růžička po deseti letech vyhrál kanadské bodování extraligy, jeho třinecký spoluhráč Marko Daňo zase kraloval střelcům. Přesto Oceláři zažili nejhorší část za posledních sedm let a na přímý postup do čtvrtfinále museli zapomenout.

„Mně přijde - a není to vina trenéra Motáka, ale spíš organizace - že Třinci trošku skřípou kolečka. Má velmi dobré úseky, kdy by do elitní čtyřky patřil, pak ale přijde skřípání. Velmi negativně se navíc projevila dlouhodobá absence Petra Vrány," míní Kézr.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Marko Daňo z Třince se raduje z gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

„Úřadující mistry však před play off rozhodně nezatracuje. „Třinec bude zase tím, kdo může hodně překvapovat a zlobit, protože jeho hráči v sobě play off mód mají. Nevěřím, že by ho hráči zapomněli odchodem Václava Varadi ze střídačky," uvažuje Kézr.

A Škvor s ním souhlasí. Pokud by Třinec, Brno a Liberec potvrdily v předkole úlohu favoritů a postoupily, šli by Oceláři ve čtvrtfinále na Spartu, což by znamenalo reprízu loňského finále. „Třinec bych rozhodně neodepisoval. Série se Spartou by nemusela být tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo znát. A i Sparta by z Třince určitě měla respekt," prohlásil Škvor.

Oba redaktoři rozebrali i vystoupení zbylých třinácti týmů v základní části extraligy a došlo i na tipy, kdo postoupí z předkola do čtvrtfinále.