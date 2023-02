Nahodí Budějovice svůj motor, či Jágr prožije na jihu další velký pátek?

O složení dvanáctky, která může i po neděli doufat v titul, už je rozhodnuto. A i to je tématem podcastu, zda systém 4+8 – tedy čtyři přímo postupující do čtvrtfinále a osm celků v předkole – není až příliš milosrdný a neznehodnocuje základní část. Je potřeba připomenout, že systém byl zaveden v covidových časech, kdy měly kluby ekonomickou nejistotu. Nicméně přetrval a teď se v zákulisí řeší návrat k systému 6+4, tedy šesti jistým čtvrtfinalistům a čtyř klubech v předkole.

Martin Kézr je pro starý systém, který zvýhodňuje úspěšné kluby v základní části. Robert Sára zase přichází s myšlenkou, zda by neprospělo atraktivitě, kdyby si nejlepší týmy své soky v play off vybíraly, tak jak to mají jiné sporty či slabší hokejové soutěže.