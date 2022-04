Odpískala olympiádu a přišla úleva. Nedokážu si představit, že bych jela, přiznává Samková

Vypadalo to jako zběsilý nápad, pokus o medicinský zázrak. Stihnout olympiádu? Za necelé dva měsíce? Samková se ale odmítala předem vzdát. „Nechtěla jsem to odpískat hned. Když vám doktoři řeknou, že je šance tak jedno nebo dvě procenta, stálo za to zkusit to stihnout, i když to bylo víceméně nemožné,“ vysvětluje.