ANTOŠOVA BŘITVA: Straka musel šokovat snad všechny. Tohle se prostě nedělá

Četl jsem vyjádření Martina Straky, že to nefungovalo už v přípravě, ale o přátelských zápasech to podle mě není, vždyť Plzeň jich z osmi vyhrála čtyři. Každý si musí uvědomit, že pokud ztrácíte Bulíře s Čerešňákem, přicházíte o obrovskou kvalitu.

Nemám rád laciná gesta typu, že vyhodíme trenéry a všechno se zlepší. Na Plzni vidím, že dlouhodobě nejenže nasazuje mladé odchovance, ale i relativně nezkušené trenéry. Málokdo by dal po několika letech u mládeže Čiháka rovnou k áčku. A on se jim povedl. Zkoušeli i Michala Straku, bráchu Martina.

Chci tím říct, že současný stav není chybou trenérů. Jde o soubor věcí, kdy Plzeň nebyla trpělivá, v přestupovém období nekoupila takové hokejisty, kteří by jí začali hrát hned od začátku, do toho už zmíněný odchod opor. Skládat nový tým je hrozně složité a nikdo snad nemohl čekat, že Plzeň hned začne hrát jako z partesu.

Teď už to bude na Kořínkovi s Bombicem, kteří sice na jaře dotáhli plzeňský dorost k mistrovskému titulu, u dospělých ale jako hlavní trenéři nikdy nepůsobili. Jsem přesvědčený, že by k sobě měli mít někoho, kdo by jim předal zkušenosti a viděl to z nadhledu.