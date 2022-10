Dvojnásobný mistr se trápí ve druhé nejvyšší soutěži. Dělal vše pro to, aby spadl, shodují se experti

Zatímco v letech 2004 a 2014 se Zlín stal mistrem hokejové extraligy, právě od druhého titulu jeho výsledky nabírají sestupnou tendenci a letos dokonce přišel po 42 letech sestup do druhé nejvyšší soutěže. O situaci klubu hovoří v pořadu Příklep na Sport.cz Martin Hosták. „Myslím, že jsme tam nějakou práci společně udělali, trošku jsme klub posunuli, ale na druhou stranu mě mrzí, že to nemá kontinuitu, že to nepokračuje, teď to teda pokračuje spíš bídně,“ říká bývalý generální manažer Beranů, který v klubu působil tři sezony, před dvěma lety však jeho angažmá skončilo.

V mých očích udělal Zlín vše proto, aby spadnul. Co se musí v klubu změnit? Diskuse v pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Článek K tématu se vyjadřuje také moderátor Honza Homolka. „V mých očích Zlín dělal všechno proto, aby spadnul. Ti zatím šli jako Slavia kdysi, nebo když vezmu kluby ve fotbale Werder Brémy, 6-7 let dělali vše pro to, aby spadli," nešetří kritikou v hokejovém studiu Sport.cz. Doplňuje ho také Martin Kézr, který je vedle Hostáka druhým hostem pořadu. „Myslím, že Zlín trochu po tom druhém titulu podlehl takové mistrovské kocovině, že nic moc nemusí měnit dál a ono to bude fungovat. A ono se to hodně posunulo. Špička extraligy se vlastně vytvořila jinde," míní šéfredaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz. Martin Hosták vidí hlavní příčinu v nejasném řízení klubu „Myslím, že pořád tam chybí jeden člověk, který by stál u kormidla nebo na kapitánském můstku a pevnou rukou to držel, ať už bude takový, nebo makový," soudí bývalý hokejový reprezentant. „Pořád toho Jirku Marušáka, který v téhle chvíli působí v roli generálního manažera nebo jednatele, úplně nevnímám, že by vládnul pevnou rukou," dodává Hosták. V Příklepu se také řeší, zda Zlínu chybějí finance na to, aby se vrátil na ztracené pozice, zda mu škodí 49% vlastnění městem či zda je favoritem na postup do extraligy. Více najdete v hlavním videu tohoto článku, celý pořad si také můžete přehrát nejen jako video, ale i v podcastové podobě.