PŘÍKLEP: Jágra na střídačce naštěstí nevnímám, ale občas dost huláká, směje se Plekanec

Bez bodu je zatím on sám i jeho Kladno. Po dvou odehraných kolech mají Rytíři zapsány dvě porážky a vyjma skvělých výkonů brankáře Adama Brízgaly to zatím hapruje. „Ale ve hře se objevuje něco, co můžeme předvádět celou sezonu a může nám pomoct do play off. Věřím, že se to gólově zlepší, ovšem klíčové bude, aby se nám dařily přesilovky,“ míní Plekanec.

A že jsou dnes hokejisté, kteří národní tým odmítají? „Častokrát to nechápu, ale já to měl postavené extrémně jinak. I proto se na to nejde úplně dívat pohledem, jak jsem to dělal já, protože by to bylo zkreslené. Každý hráč to má jiné – někdo je zraněný, nemá smlouvu…“