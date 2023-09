Jdeš na tribunu, slyšel od Hadamczika. Nikdo mi to nevysvětlil, vzpomíná Pavelec na ZOH

Domněnky všech hokejových expertů i fanoušků byly jednoznačné: Ondřej Pavelec toho času chytající za Winnipeg jako jednička, v KHL působící Alexander Salák a Jakub Kovář mu budou krýt záda.

Jenže pak po předzápasovém tréninku nakráčel do mixzóny mezi novináře šestadvacetiletý Pavelec a na dotaz, jak se těší na bitvu s našlapanými Švédy, jen odvětil, že bude svým spoluhráčům držet z tribuny palce… A přestože Hadamczikovo rozhodnutí respektuje, radostí z něj do stropu rozhodně neskáče.

Přestože od tohoto momentu uplynulo už téměř deset let, Pavelec si jej stále dobře vybavuje. „Tenkrát mi to nikdo nevysvětlil. Třeba je to styl trenéra… Mně jako hráči se to třeba může nelíbit, ale až po turnaji si můžeme říct, co bylo špatně,“ reaguje Pavelec v pořadu Příklep na Sport.cz.

Hadamczik tehdy své rozhodnutí odůvodňoval, že Pavelec měl za sebou dlouhý let z USA, v NHL navíc poslední utkání nechytal a že v Soči půjde do brány až v dalším duelu proti Lotyšsku.

„Z mého pohledu to bylo nešťastné a (ve zbytku turnaje) už jsem se do toho nedostal,“ říká Pavelec.

Příklep s bývalým gólmanem a trenérem brankářů národního týmu Ondřejem PavelcemVideo : Sport.cz

Současnému prezidentovi svazu však jeho tah proti Švédům nevyšel. Kováře střídal už ve 21. minutě za stavu 0:3 Salák. Turnaj už pak dochytal Pavelec, jehož v prohraném čtvrtfinále s USA nahradil ve 30. minutě za stavu 1:4 Salák…

Pavelec přiznává, že si olympiádu v Soči vybavil i během letošního MS. Na něm se všeobecně očekávalo, že brankářskou jedničkou bude Karel Vejmelka z Arizony, jenže ten začal jen na tribuně, přednost dostali „evropští gólmani“ Langhamer s Hrubcem a na Vejmelku došlo až ve čtvrtém utkání skupiny proti Slovinsku.

Foto: Stanislava Benešová, Právo Hostem pořadu Příklep byl bývalý hokejový brankář a trenér Ondřej Pavelec.

„Byla to podobná situace. Přijedete z NHL a jste na tribuně. Nevím, jaká byla komunikace směrem ke gólmanům, jestli celou dobu věděli, kdo kdy bude chytat. Letos to ale gólmani zvládli s grácií, i když to jednoduché to nebylo,“ míní Pavelec, jenž se od této sezony stal trenérem gólmanů reprezentace v realizačním týmu hlavního kouče nároďáku Rulíka.

Rád naopak vzpomíná na nakonec zlaté MS 2010, kde dopředu věděl, že bude dvojkou za Tomášem Vokounem. „Všichni věděli, kdo na čem je. Utnuli se tím všechny spekulace a Vokyho výkon šel postupně nahoru, až nakonec branku zavřel,“ soudí Pavelec.