PŘÍKLEP: Dvacítku cepuje Brutální Nikita. Trénink se mnou? Žádný aerobik, líčí dcera legendy

Hráči ji ale do týmu vzali bez problémů. „Na rande mě nikdy nikdo nezval. Hned při začátku v Kometě mi jeden z hráčů řekl: ‚Ty jsi náš chlap.‘ No to chcete slyšet, to jsem se rozplakala,“ vzpomíná. „Myslela jsem si, že mě nemají rádi. Volala jsem domů a samozřejmě jsem slyšela, že jsem přece v mužském světě, kde se na nějaké rád nerád nehraje. To mě učil i táta. Takové city do sportu nepatří,“ míní.