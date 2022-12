PŘÍKLEP: Kontroverzní nápad hokejového svazu může pomoci Slavii, ta jej nevítá. Nešťastné, tvrdí legenda

Martin Kézr se snaží najít na zmíněném kroku i něco pozitivního. V systému 8 + 8 týmů vidí možnost odehrát více kvalitních zápasů. „Upřímně ale nevím, zda by nebylo lepší jít na dvanáct týmů," přiznává a připomíná i jeden z argumentů hokejového šéfa Aloise Hadamczika, že soutěž bude mít tři fáze a pořád bude o co hrát. „Ale to by šlo i o dvanácti," opakuje.

Bednář si myslí, že by se mladí hráči měli posouvat do Chance ligy, případně třetí nejvyšší soutěže. „Ti kluci by v juniorské extralize měli dostat třeba dva roky, ať se ukážou, pak by měli jít dál. Za sebe bych tu soutěž buď nechal se čtrnácti týmy, ale rozšíření je podle mě nešťastné. Nejlepší cestou je podle mého zúžení počtu účastníků," dodává Bednář s tím, že proti nápadu se vymezila jeho Slavia a také Přerov. Přitom právě Pražané by se rádi do nejvyšší soutěže juniorů co nejdříve vrátili.

Řeč přišla i na blížící se mistrovství světa dvacetiletých, které 26. prosince odstartuje v Kanadě. V této kategorii čeká český hokej na medaili osmnáct let. „Na papíře nevypadá podle jmen český tým špatně," všímá si novinář. Na minulém šampionátu, který se hrál netradičně v letním termínu, brali Češi čtvrté místo a řada jmen je v nominaci i na tento turnaj. „Perspektivu tým má, ale záležet bude hlavně na tom, jak zvládne klíčové čtvrtfinále. Tam už si soupeře moc nevyberete," líčí Kézr.

Bývalý vynikající útočník se pak v pořadu rozpovídal o plánech hokejové Slavie, zavzpomínal na derby, která během kariéry odehrál. A to nejen v dresu pražských rivalů, ale i v řadě evropských zemí. Přidal i několik kuriozit.