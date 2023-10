PŘÍKLEP: V Třinci i po čtyřech titulech cítím hlad. Ve Spartě zápal nebyl, míní trenér Moták

Do třinecké hry přinesl své prvky a poznatky, hlavní zbraň, tedy propracovanou past ve středním pásmu, však zanechal. „Byl bych blázen, kdybych měnil něco, co tak funguje. Tituly vyhráváte obrannou hrou,“ mínil ostravský rodák.

Letos se Oceláři drží ve vyšších patrech tabulky a aktuálně jim patří čtvrtá příčka, ideální vstup do sezony však opět neměli. Hned v prvním kole na ledě Plzně předvedli v první půlce zápasu žalostný výkon. „Říkal jsem si, co to je,“ nechápal Kézr. „To já taky,“ usmíval se Moták. „Bylo to šílené, tak špatný zápas jsem dlouho neviděl. Ale hráči kritiku přijali a zvedli jsme se,“ ocenil trenér.