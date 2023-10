Šel jsem si za svým snem s dvaceti dolary v kapse, vzpomíná Nedvěd na emigraci

Bylo mu čerstvě sedmnáct let. Ani ne měsíc po narozeninách, krátce po Novém roce 1989, se Petr Nedvěd vypravil s Litvínovem na mládežnický turnaj do Calgary. O emigraci přemýšlel ještě před odletem, ačkoli na sto procent rozhodnutý nebyl. Turnaj ale litvínovští mladíci vyhráli a Nedvěda vyhlásili nejlepším hráčem.

„Jen mě to utvrzovalo v tom, že na NHL mám. Lidé mi doporučovali, abych se vrátil domů. Bylo to ale silnější než já,“ popisoval Nedvěd v Příklepu. Odvážné rozhodnutí ve studiu ocenil i redaktor Sportu.cz Marek Burkert. Cestu současného generálního manažera české reprezentace přirovnal k Petrům Svobodovi či Klímovi, kteří se také rozhodli emigrovat.

„Oni ale emigrovali se zajištěným kontraktem. Petr neměl skoro nic. O to je to úctyhodnější,“ poznamenal redaktor Sportu.cz.

„Kdyby mě poslali domů, bylo by to hodně nepříjemný. Na Ruzyni by na mě asi s červeným kobercem nečekali a už bych nikdy nikam neodcestoval,“ vyprávěl teď už se smíchem.

Nedvěd také popsal, jaký byl první telefonát s rodiči. Ti totiž o jeho záměru nevěděli. Říct jim to ani nemohl, jinak by nikam ani neodletěl. Otec jej měl při návratu do Čech vyzvednout na Ruzyni, k čemuž už nedošlo. „Tátovi jsem volal asi po sedmi hodinách. Říkal jsem mu, že jsem zůstal v Calgary. Ptal se mě, jak to myslím. Byl jsem překvapený, že byl docela v klidu. Ptal se mě, kolik mám peněz a co bude dál,“ říkal Nedvěd o prvním telefonátu domů.