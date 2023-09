Sparta nabídku dobře načasovala, pochvaluje si Gross. Prozradil, proč nevzal reprezentaci

Se Spartou ještě jako mladíček slavil titul v roce 1990. A teď se do hlavního města vrací coby trenér. „Někdy je potřeba na takový krok správné načasování. A to v létě přišlo. Se Spartou jsme se domluvili,“ ocenil 55letý rodák z Ústí nad Labem.

Pražané ho v minulosti lanařili už několikrát. „Spočítáno kolikrát to nemám. Ani to není důležité. Teď jsem tady v realitě a těším se na tuhle spolupráci. S celým týmem, který má velké ambice, a s Milošem Hořavou,“ vypíchl svého asistenta, jenž loni v listopadu po svém příchodu Spartu výrazně zvedl, ovšem následoval konec už ve čtvrtfinále play off.

„Věřím, že to bude dobře fungovat. Miloš je rád, že na Spartě zůstal. Je jeden z nejlepších fachmanů do defenzivy a na oslabení. Jeho názory se mi líbí,“ ocenil Gross.

Příklep s trenérem hokejové Sparty Pavlem GrossemVideo : Sport.cz

O jeho návratu do českého hokejového prostředí se hovořilo už v březnu minulého roku, kdy obdržel nabídku na post asistenta u národního týmu, který vedl finský kouč Kari Jalonen. „Je to pravda. Pamatuju si na to. Dostal jsem dva tři dny na rozmyšlenou. Bylo to celkem rychlé. A rozhodl jsem se, že chci dál trénovat na klubové úrovni,“ vysvětloval zkušený kouč.

„Ale moc si téhle nabídky a telefonátu od Petra Nedvěda vážím. Měli jsme spolu několik dobrých rozhovorů, i když jsme se nakonec nedomluvili,“ pokračoval. Ještě o několik let dřív mohl trénovat i německou reprezentaci. „Je to tak, ale odmítl jsem to vlastně ze stejného důvodu. Víc mě láká být stále u ledu,“ líčil Gross.