Slavia intenzivně řeší příchod Kušeje

Celé letní přestupové období byl Kušej v kurzu, zahraničí nevyšlo, nakonec se do hry o něj rázně vložila Slavia. Dravý útočník je k přesunu do kádru vicemistra a účastníka základní skupiny Evropské ligy nakloněn.

Třiadvacetiletý hráč chyběl v nominaci na poslední dvě ligové utkání i pohárový duel s Ústím nad Labem. „Chlapec byl jednou nohou v Holandsku, táhlo se to měsíc a půl. Musíme to nějak pořešit, aby se srovnal a podával výkony z minulé sezony. Ne ty, co podával v této sezoně. Co si budeme nalhávat, přestup mu hodně zamotal hlavu,“ podotkl boleslavský kouč Marek Kulič v sobotu večer v Ostravě po prohře 0:2 na Baníku.