Bývalý reprezentant myslí na Evropu. Namlsali jsme fanoušky a teď dostali facku, přiznává

Osm let válí v Německu a pořád nemá dost. Pavel Kadeřábek se vypracoval v oporu Hoffenheimu a těší se i na další sezonou. „V uplynulé sezoně jsme dostali facku a podle jednoho rčení po ní přichází vždycky něco dobrého, tak doufám, že to bude náš případ," říká v pořadu Přímák bývalý reprezentant. Zálusk by si rád dělal se svým týmem na pohárovou Evropu.

Fotbalová budoucnost Pavla Kadeřábka, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Možná to někoho překvapí, ale jednatřicetiletý bek byl natěšený na chvíli, až začne letní příprava bundesligového týmu. V závěru uplynulé sezony totiž marodil, vynechal čtyři zápasy. „Volno bylo delší, takže se mi po mnoha letech stalo, že jsem chodil rád běhat. Těšil jsem se, až se sejdu s kluky," přiznává. Obyčejně by si letní dovolenou klidně protáhl, ale teď je vše prostě jiné. „Když je člověk zraněný, tak si uvědomí, že nemůže zažívat tu radost a být s týmem." Hoffenheim začal přípravu testy poslední den školního roku, první trénink pak byl plánovaný na 2. července. A klub, který se etabloval mezi německou elitou půjde do sezony s plánem napravit nepovedený poslední ročník, kdy se Kadeřábek a spol. zachraňovali. Přímák s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem KadeřábkemVideo : Sport.cz „Ambicí je pohárová Evropa. Čtyři roky za sebou jsme byli v Evropě a namlsali fanoušky. Rozpočtově jsme ale někde kolem devátého, desátého místa," naznačuje, že účast v pohárech není z pohledu jeho klubu samozřejmostí. „Občas tam můžeme nahlédnout, do Evropy chce ale v Německu každý klub. Bude to těžké," soudí Kadeřábek. Reprezentační gólman Jiří Pavlenka a jeho pozice v Německu, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Dobře si ale uvědomuje, že sezona by měla být v podání Hoffenheimu lepší, než ta uplynulá. „Teď jsme dostali facku, po ní přichází něco dobrého, tak já doufám, že to bude náš případ," usměje se. Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s bývalým reprezentantem Pavlem Kadeřábkem na Sport.cz se můžete podívat ve videu. Přímák PŘÍMÁK: Faerské ostrovy? Pořádná nepříjemnost, všichni nadávají, přiznává bývalý reprezentant