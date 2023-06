PŘÍMÁK: Faerské ostrovy? Pořádná nepříjemnost, všichni nadávají, přiznává bývalý reprezentant

Červnový termín kvalifikace podle Kadeřábka prostě Čechům nevoní. Důvod, proč tomu tak je, není třeba složitě hledat. „Po sezoně šli kluci na dovolenou, teď se ale od nich bude čekat výkon a pak se zase vrátí na dovolenou," myslí si hráč bundesligového Hoffenheimu. Za ještě větší průšvih pak považuje následný přátelský zápas v Černé Hoře. „To je nejhorší, co se může stát. Tam to bude nejtěžší pro hlavu. Faery jsou kvalifikace, tohle jen přátelák."

V nejtěžší roli prý budou fotbalisté Sparty. Poté, co dotáhli sezonu do mistrovského cíle, z nich spadla veškerá tíha, slavili úspěch a teď musí po pauze zase naplno zapnout. „Není to jednoduchý. Bude to pro ně nejsložitější," míní fotbalista, který před lety sám rudý dres letenského klubu oblékal.