Lvíčata na EURO: defenzivu má řídit sparťan Vitík, vůdcem je opora z Baníku

Při pohledu na nominaci Mls vyzdvihuje i další jména. „Kapitán Kaloč, Žambůrek, který teď sbíral zkušenosti v Dánsku. To je jádro, co drželo jednadvacítku celou kvalifikaci," vidí další opory Mls. Jedním dechem ale dodává, že je řeč o krátkodobém turnaji. „Takže se může stát, že někdo vyletí a překvapí."

Velkou pozornost na sebe poutá kapitán lvíčat Filip Kaloč, jenž na klubové scéně neměl s Baníkem Ostrava povedenou sezonu. I tak se ale v souvislosti s ním mluví o možném odchodu do ciziny, kdy se hovoří o Rapidu Vídeň či tureckém klubu Besiktas Istanbul. Bývalý trenér jednadvacítky Karel Krejčí si myslí, že hráče podobné zprávy nerozhodí. „Všichni hráči to vnímají stejně, že EURO bude sledované. Bude tam spousta skautů a manažerů," říká zkušený trenér.

Sám dobře ví, jak šikovným fotbalistou Kaloč je. „Měl jsem ho v jednom kempu. Je to lídr, má vůdcovské schopnosti. Je to hráč, co to strhne, vezme si zodpovědnost. V Baníku pravidelně hrál ligu a trenér Suchopárek na něj bude spoléhat," konstatuje Krejčí.