PŘÍMÁK: Tým pro EURO 21 má být co nejsilnější, zlobí se kouč. Absenci opor nerozdýchal

Vrchol. Fotbalová reprezentace do 21 let už ve čtvrtek vstoupí v Gruzii do mistrovství Evropy. Hráče vedené trenérem Janem Suchopárkem čeká největší turnaj dosavadní kariéry. Lvíčata vyrazí na šampionát bez hvězdiček, které už jsou v kádru reprezentačního áčka. Chybí Adam Hložek, David Jurásek i Tomáš Čvančara. Je chyba, že na ME nejedou? „Je to citlivé, ale zastávám názor, že by měl být výběr pro EURO co nejsilnější," neskrývá v pořadu Přímák bývalý trenér národního týmu do 21 let Karel Krejčí. Sám před ME 21 přišel podobně o Adama Hložka a Davida Zimu. „To jsem dodnes nevydejchal," svěří se kouč.

Přímák s bývalým trenérem reprezentační jednadvacítky Karlem Krejčím před EURO 21Video : Sport.cz

Článek Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Krejčí si myslí, že současný kouč národního týmu do 21 let má z čeho vybírat. Dobře také ví, že reprezentační áčko má vždy přednost, takže se pravidelně stává, že některý z talentů prostě některou věkovou kategorii přeskočí. Na druhou stranu si myslí, že pokud má český fotbal myslet na šampionátu jednadvacítek na úspěch a nespokojí se pouze s postupem na EURO, měla by mít jednadvacítka k dispozici i největší hvězdy. „Je to hodně citlivé. Ale pokud chceme pomoci českému fotbalu, tak by podle mě měla jet co nejsilnější sestava," míní bývalý trenér české jednadvacítky. Moderátor Aleš Svoboda z O2 TV jen souhlasí. „Fanouška napadne, že jsme tak trochu rezignovali na úspěch, když nejede nejsilnější tým," všímá si a třetí z hostů ve studiu Sport.cz, fotbalový expert Martin Mls, rovněž souhlasně přikyvuje. „Skupina nás čeká pořádně těžká, měli bychom se snažit mít k dispozici nejsilnější možný tým," vyhlíží duely s Anglií, Německem a Izraelem. ME do 21 let Za jednoho Angličana třiadvacet Čechů. Srovnali jsme hodnotu kádru Lvíčat a jejich soupeřů Krejčí má osobní zkušenost, když v roli trenéra národního týmu do 21 let přišel o Adama Hložka a Davida Zimu. „Dodnes jsem to nevydejchal. Zvláště, když jsem viděl, jak si Italové a Španělé pomáhají hráči z áčka, co prostě přeskakují do jednadvacítky," vzpomíná a přidává i další příklad. „Když jsme hráli v Chorvatsku, tak byl jejich hráč Brekalo v nominaci áčka. Tam střídal na nějakých pětadvacet minut. Po utkání byl ale donominován do jednadvacítky a nastoupil proti nám v základu." Výchova stoperů, kteří jsou v Česku nedostatkovým fotbalovým zbožím. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Je jasné, že nominace hráče do národního týmu se zvažuje ze všech stran, řeší se, co je pro daného fotbalistu nejlepší. „Když pak ale hrajete ME, tak vám předhazují úspěchy z minulosti, kdy třeba tým s brankářem Petrem Čechem EURO 21 vyhrál. Jenže od té doby nám v tomhle Evropě ujela. Měli bychom si vážit nejen postupu na šampionát, ale i toho, že tam hrajeme a měli bychom postavit co nejsilnější tým," naznačuje Krejčí cestu, která by mohla lvíčata dovést mezi nejlepší na ME 21. Nejpropíranějším jménem je v souvislosti s posunem do áčka David Jurásek, který patřil k nejlepším hráčům Fortuna ligy a hodně se mluví o tom, že už během léta může opustit Slavii a zamířit na lukrativní evropskou fotbalovou adresu. Trenér reprezentačního áčka mladou hvězdičku povolal na zápas s Faerskými ostrovy, v jednadvacítce tak v nominaci na EURO 21 schází. Foto: FAČR Trenér Jan Suchopárek s trenérem brankářů Petrem Koubou během tréninku Lvíčat. „Nevím, proč se bral David Jurásek na Faerské ostrovy, při vší úctě k jejich síle, když mohl udělat parádu v jednadvacítce," myslí si Mls. Případně mohl zkusit zvládnout obě akce... Nutno podotknout, že David Jurásek i Adam Hložek na Faerských ostrovech nastoupili v základní sestavě reprezentačního áčka. V pořadu Přímák, který se věnoval reprezentační jednadvacítce a blížícímu se ME 21, přišla řeč na všechny soupeře českého týmu a taktiku, která by v duelech s nimi měla vést k úspěchu. Trenér Karel Krejčí zavzpomínal na covidové trable, s nimiž se musel vypořádat na posledním šampionátu před dvěma roky. Řešila se také pozice brankářské jedničky na EURO 21 i největší opory lvíčat na EURO. Fotbal Tři góly v utajení a rozchod. Jednadvacítka má za sebou finální kemp před mistrovstvím Evropy