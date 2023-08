Nepředpokládám, že by hned vletěl do branky, kupovali ho jako dvojku, říká o Kovářovi legenda

Vysněnou brankářskou jedničkou pro tuto sezonu byl pro fotbalovou Spartu Matěj Kovář, gólman, co ji v minulém ročníku Fortuna ligy pomohl k mistrovskému titulu. Letenští si ale na pokračování hostování české hvězdičky museli nechat zajít chuť. Manchester United, jehož byl Kovář hráčem, totiž raději prodal brankářskou naději do bundesligového Bayeru Leverkusen. Frýdek je přesvědčený, že mu Sparta pomohla. „Z pozice náhradníka, nebo třetího, čtvrtého gólmana v Manchesteru by to měl těžká dostat se do tak vynikajícího mančaftu," tvrdí Martin Frýdek, vicemistr Evropy 1996, v pořadu Přímák.

Pomohl rok ve Spartě brankáři Kovářovi k angažmá v Leverkusenu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Je otázkou, zda roční působení na Letné ukázalo kvality českého gólmana natolik, že si řekl o angažmá v německé nejvyšší soutěži. „Ve Spartě byl jednička, chytal výborně, ukázal skvělou práci nohama. A taky to vypadá, že má velice dobrého manažera," komentuje přesun Kováře do německé nejvyšší soutěže bývalý vynikající záložník letenského klubu. Sám si během kariéry angažmá právě v Leverkusenu vyzkoušel, byť nepatřilo mezi nejpovedenější štace, moc šancí totiž nedostal. Proto je Frýdek zvědavý, jaká bude Kovářova pozice. „Nepředpokládám, že by hned jako jednička vletěl do branky. Šanci dostane, ale koupili ho jako dvojku," předpokládá bývalý reprezentant. Přímák s fotbalovým vicemistrem Evropy 1996 Martinem FrýdkemVideo : Sport.cz V Bayeru se každopádně potká Kovář se dvěma krajany, reprezentanty Adamem Hložkem a Patrikem Schickem. Frýdek věří, že pokud se dá Patrik Schick zdravotně dohromady, měl by navázat na nejzářivější sezonu, kdy bojoval o titul krále bundesligových střelců. „Udělal si v Německu vynikající jméno. Když bude zdravý, měl by dát o sobě vědět a dávat góly. To by bylo dobrý pro český nároďák," dodává Frýdek.